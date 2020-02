Volkswagen sucht wieder Ferienjobber in Wolfsburg

Das Stammwerk von Volkswagen in Wolfsburg bereitet sich auf einen Neuzugang vor. Mit dem Golf Variant wird das Portfolio der in Wolfsburg gebauten Modelle um ein weiteres aufgestockt. Im Sommer soll der Neue, der bislang im Werk Zwickau produziert wurde, in Wolfsburg vom Band laufen.

Ferienjobs für die Sommerferien

Für die zusätzlichen Kontingente und die parallel stattfindende finale Hochlaufphase der Golf 8-Produktion sucht VW über seinen Personal-Dienstleister Autovision nun in Wolfsburg bis zu 250 Ferienjobber – und zwar zu „attraktiven Konditionen“ auf Basis des Tarifvertrages der IG Metall. Während des Urlaubskorridors im vergangenen Sommer hatte der Autobauer überhaupt keine Ferienjobs angeboten. 2018 hatten noch rund 1000 Aushilfskräfte Jobs gefunden. Werksurlaub wird von Montag, 27. Juli, bis Freitag, 14. August, sein. Die Sommerferien in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt dauern in diesem Jahr vom 16. Juli bis 26. August, der Werksurlaub liegt wie üblich in der Mitte der Schulferien.

Ferienjobber müssen mindestens 18 Jahre alt sein

In der Stellenanzeige heißt es: „Ihre Aufgaben: Helfertätigkeiten in der Produktion. Sie stehen uns den gesamten Zeitraum in Vollzeit zur Verfügung. Ihr Profil: Sie sind aktuell als Student (m/w/d) an einer Universität/Fachhochschule immatrikuliert; Mindestalter 18 Jahre. Belastbarkeit: flexibler Einsatz in Früh-, Spät und Nachtschicht möglich; Führerschein wünschenswert.“

Golf 8 startet ausgezeichnet in sein Premierenjahr

Von wegen Peanuts – so eisern spart VW sich schlank