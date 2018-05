Brand stoppt Lieferung von Front-Grills

Eigentlich läuft es für Volkswagen in den USA in diesem Jahr gut. Der Absatz stieg im April gegenüber dem Vorjahresmonat um 4,5 Prozent. Im Gesamtjahr betrug das Plus sogar 8,6 Prozent. Von Januar bis April verkauften die Wolfsburger in den USA fast 113 000 Einheiten. Jetzt gibt es aber ein Problem...