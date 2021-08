Ein Blumentopf vereitelt einen Einbruch in Vorsfelde

Die Polizei Wolfsburg sucht Zeugen, die in der Sudammsbreite in Vorsfelde einen versuchten Einbruch gesehen haben könnten.

In die Flucht geschlagen: Ein unbekannter Täter versuchte am Sonntagabend, in ein Einfamilienhaus in der Sudammsbreite im Wolfsburger Ortsteil Vorsfelde einzubrechen. Zeugen fiel ein dunkler Pkw auf. Ob es einen Zusammenhang gibt, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei hofft auf Zeugen.

Die Hausbewohnerin hatte ein Poltern in ihrem Badezimmer bemerkt. Als sie die Tür öffnete, stellte sie einen heruntergefallenen Blumentopf sowie einen beschädigten Toilettendeckel und ein geöffnetes Fenster fest. Als sie aus dem Haus rannte, bemerkte sie einen wegfahrenden dunklen Pkw.

Der Blumentopf fiel beim Einbruch aus der Fensterbank

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen verschaffte sich der Täter durch das gekippte Badezimmerfenster Zutritt zum Haus, wobei der Blumentopf von der Fensterbank fiel. Als er bemerkte, dass offensichtlich Personen im Haus waren, die durch die von ihm verursachten Geräusche aufmerksam geworden waren, verließ er fluchtartig ohne Beute und auf dem selben Weg das Haus.

Inwieweit der durch die Hausbewohnerin gesehene Pkw etwas mit der Tat zu tun hat, wird noch ermittelt. Die Polizei bittet Personen, die zur Tatzeit in der Sudammsbreite unterwegs waren oder sonstige Hinweise geben können, sich beim 2. Fachkommissariat unter der Telefonnummer (05361) 4646-0 zu melden.

red

