Weihnachtsbaumverkauf in Hehlingen startet

Der Brand im Frühjahr hat Spuren hinterlassen. „Manchmal suche ich noch nach Werkzeug – und dann fällt mir wieder ein, dass es ja gar nicht mehr da ist“, berichtet Klaus Mukelka. Der Hehlinger verlor im Feuer sieben Schweine, Bäume und zahlreiches landwirtschaftliches Gerät. Der Brand auf der kleinen Farm am Rande des Ortes war Teil einer Brandserie in Nordsteimke und Hehlingen, die über mehrere Monate andauerte und noch nicht aufgeklärt ist.

Schon im Frühjahr sagte Mukelka, dass er neu starten möchte und sich nicht unterkriegen lassen will. Bis Weihnachten, so teilte er es im Mai mit, solle alles wieder stehen.

„Ich habe viel Unterstützung und Zuspruch erfahren, viele haben geholfen“, ist der Hehlinger dankbar. Eine Welle der Hilfsbereitschaft setzte nach dem verheerenden Brand ein. Im Dorf wurde gesammelt.

Und so kann auch der Weihnachtsbaumverkauf am kommenden Wochenende starten – mit Hilfe von Freunden. Zum 14. Mal bietet Mukelka die Nordmanntannen auf der Weihnachtsbaum-Plantage an. Rund 300 Stück sind es insgesamt. „Die Bäume stehen glücklicherweise auf vier Plantagen verteilt“, berichtet Mukelka.

Für den Wiederaufbau seiner Farm erhielt der Hehlinger etliche Spenden, denn es hatte sich herausgestellt, dass der Hehlinger unterversichert war. Und deshalb hatte er schon im Frühjahr verlauten lassen, dass alle, die 50 Euro spenden, sich für das Weihnachtsfest eine Nordmanntanne aussuchen können. „Doch es gibt viele, die zwar einen Baum haben möchten – aber gar nicht geschenkt“, berichtet Mukelka, der alle Spender namentlich erfasst hat und persönlich zum Weihnachtsbaumverkauf eingeladen hat.

Besonders schlimm war für den Hehlinger damals die Bergung der Tiere. In dem Feuer kamen sieben Schweine ums Leben. Zurzeit leben drei Schweine auf dem Areal. „Und zwischen Weihnachten und Neujahr kommen neue Ferkel“, berichtet der Hehlinger. Der Züchter aus Rebenstorf, von dem der Landwirt die vom Aussterben bedrohten Bentheimer Schweine bekommen hatte, motivierte ihn ebenfalls, weiterzumachen.

An den beiden kommenden Wochenenden findet nun der Verkauf statt. „Anstoßen kann ich mit den ganzen Menschen, die mir in diesem Jahr geholfen haben, aber leider auch nicht“, bedauert der Hehlinger. Die Corona-Maßnahmen machen es unmöglich, Glühwein auszuschenken.