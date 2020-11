Ganz unmöglich sind Treffen derzeit ja nicht. Zehn Personen aus zwei Haushalten dürften theoretisch zusammenkommen. Und so haben sich die Landfrauen aus Vorsfelde und der Umgebung Gedanken mit diesen Vorgaben gemacht, was gegen einen möglichen „November-Blues“ derzeit helfen könnte.

Der Vorsitzenden Sigrid Weinkauf schwebt da ein Treffen im Garten vor. „Mit Feuerschale in der Mitte, ein paar Teelichtern“, berichtet die Vorsfelderin. Dabei könnte man sich Gedichte vorlesen und Geschichten erzählen. Oder mit Spielen. „Naturbingo“ nennt es Weinkauf. „Man benötigt einen Eierkarton. Auf den Karton wird dann eine Tabelle mit so vielen Feldern geklebt, wie der Eierkarton Vertiefungen hat.“ In diese Felder werden Dinge geschrieben, die es zu finden gilt: Weinkauf nennt hier zum Beispiel den Stein, einen Zweig, eine Knospe, Blatt, Feder oder Müll. „Derjenige gewinnt, der am schnellsten alle möglichen Gegenstände gefunden hat“, so die Vorsitzende der etwas mehr als 500 Landfrauen.

Ausflüge empfiehlt Weinkauf zu Beispiel an den Allersee: „Ich mag den Planetenweg sehr. Auf Schautafeln gibt es viele Hintergrundinformationen“, berichtet die Vorsfelderin, die ebenso für Spaziergänge durch den Drömling, den Stadtwald oder das Hasselbachtal zu haben ist. „Und dann sollte man sich ein ruhiges Plätzchen suchen, die Aussicht genießen und auch mal die Augen schließen, um dem Geruch und den Stimmen des Waldes zu lauschen“, empfiehlt Weinkauf. Ihre Stellvertreterin Ute Appel hat es sich in den vergangenen Monaten zum Ziel gemacht, alle Ortsteile Wolfsburgs und die Neubaugebiete der Stadt zu besuchen und dort einmal spazieren zu gehen.

Und sollte das Wetter der Jahreszeit entsprechend kalt und ungemütlich sein, haben die Landfrauen auch Tipps für den Zeitvertreib im Haus: „In dieser Zeit lassen sich Äpfel gut verarbeiten“, berichtet Weinkauf. Zum Beispiel zu Apfelmus oder Kuchen. „Dann duftet die ganze Wohnung danach“, freut sich die Vorsitzende der Vorsfelder Landfrauen, die gerne Rezepte mit Freunden, Verwandten oder Nachbarn austauscht – unter dem Motto „Gemeinsam kochen“. Hoch im Kurs steht auch das Fensterbemalen. „Das geht beispielsweise mit Kreidestiften“, berichtet die Vorsfelderin.

Viele Veranstaltungen mussten die Landfrauen in diesem Jahr absagen. Nun hoffen Weinkauf und ihre Stellvertreterin Ute Appel, dass die Termine im kommenden Jahr stattfinden können – so wie sie im Programmheft für 2021 aufgelistet sind. Zahlreiche Programmpunkte wie etwa gemeinsame Touren sind aufgeführt.

Rezept für Apfelmus für vier Personen. Zutaten: 1 kg säuerlicher Apfel (Boskop oder Elstar zum Beispiel), 1 Bio-Zitrone,

1 Zimtstange, 4 EL Zucker

Zubereitung: 1. Äpfel schälen, vierteln und entkernen. Apfel-

viertel in zwei Zentimeter große

Stücke schneiden. Zitrone waschen und ein großes Stück

Zitronenschale dünn abschälen. Saft auspressen und mit den

Äpfeln mischen. Übrigens: Die

Zitrone kommt deshalb zum

Apfelmus, damit die Äpfel ihre Farbe behalten.

Fünf Esslöffel Wasser, Zitronenschale, Zimt, Zucker und Äpfel in einem Topf aufkochen und zugedeckt bei milder Hitze 15 Minuten weich dünsten. Zitronenschale und Zimt entfernen. Äpfel mit dem Pürierstab fein pürieren oder mit der Gabel zerdrücken.

Tipp: Wenn das Apfelmus zu dünn geworden ist, lässt es sich mit Stärke oder Vanillepuddingpulver andicken.

Bärbels Butterkekse. Zutaten: Mürbeteig aus 250 g Butter,

150 g Puderzucker, 1 Päckchen

Vanillezucker, 2 Eier, 400 g Mehl.

Zubereitung: Teig kühlen,

5 mm ausrollen und Kekse

ausstechen, 7 bis 9 Minuten

bei 180 Grad backen.