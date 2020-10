Kurz vor Ostern 2019 eskalierte ein Nachbarschaftsstreit in der Vorsfelder Meinstraße. Nun hat die Braunschweiger Staatsanwaltschaft Anklage gegen zwei 45 und 40 Jahre alte Deutsche wegen schwerer Brandstiftung erhoben. Hintergrund für die Tat könnte eine rechtsradikale und ausländerfeindliche Gesinnung sein.

Mit Spraydose Tür unter Feuer gesetzt

Die beiden Männer hatten es offensichtlich auf einen 29-jährigen Tunesier abgesehen, der mit einem der beiden Angeschuldigten im selben Haus in der Meinstraße wohnte. Das stark angetrunkene Duo soll am Gründonnerstag, 18. April 2019, gegen 11.07 Uhr die Wohnungstür des Tunesiers mit Hilfe einer Imprägnierspraydose etwa zehn Minuten lang unter Feuer gesetzt haben. Laut Anklage wollten die beide Angeschuldigten die Tür und damit auch die Wohnung des Tunesiers in Brand setzen. Glücklicherweise gelang das jedoch nicht. „Eine aufmerksame Nachbarin hatte die beiden Angeschuldigten beobachtet und angesprochen, so dass diese von ihrem Vorhaben abließen“, berichtet Christian Wolters, Pressesprecher der Braunschweiger Staatsanwaltschaft. An der Tür seien durch das Feuer erhebliche Beschädigungen entstanden. Die Feuerwehr war auch vor Ort gewesen, musste aber nicht eingreifen.

45-Jähriger hat zur Tatzeit zwei Promille

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass sich die Männer aufgrund ihres starken Alkoholgenusses in einem Zustand verminderter Schuldfähigkeit befanden. Der 45-Jährige hatte zur Tatzeit gegen 11 Uhr morgens mehr als zwei Promille Alkohol im Blut. Bei dem jüngeren Angeschuldigten ist laut Wolters eine genaue Blutalkoholbestimmung nicht erfolgt. „Im Rahmen einer Verurteilung strebt die Staatsanwaltschaft die Unterbringung des älteren Angeschuldigten in einer Entziehungsanstalt an“, erklärt Wolters.

Die Motivation der beiden Männer für die Brandstiftung sei derzeit noch nicht geklärt. Einer der Angeschuldigten soll eine rechte Gesinnung haben. „Ob diese bei der Tat eine Rolle gespielt hat, bleibt dem Ergebnis der Hauptverhandlung vorbehalten“, sagte Wolters.

Hakenkreuz an der Wohnungstür

Bereits am Abend zuvor soll der Tunesier von seinem Wand an Wand lebenden Nachbarn bedroht worden sein. Der Mann soll ein Hakenkreuz an die Wohnungstür gemalt und versucht haben, mit einem Hammer die Wohnungstür einzuschlagen. Der Tunesier soll die Nacht daraufhin sicherheitshalber bei Verwandten verbracht und am darauffolgenden Tag von einer Nachbarin erfahren haben, dass der Nachbar versucht habe, seine Wohnungstür anzuzünden. „Er ist Nazi“, sagte der Tunesier über seinen Nachbarn. Probleme habe es aber erst gegeben, als er selbst dem Mann nicht mehr zu jeder Tag- und Nachtzeit mit Essen oder Zigaretten aushelfen wollte.