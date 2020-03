Diebe brechen in Brackstedt Terrassentür auf

Einbrecher nutzten am Wochenende einen Kurztrip von Hausbesitzern in Brackstedt für ihre Zwecke aus. Die Täter brachen nach Angaben der Polizei die Terrassentür des Hauses in der Straße Engels Garten auf. Was die Täter erbeutet haben, steht noch nicht fest. Bei der Rückkehr nach Hause am frühen Sonntagmorgen bemerkten die Eigentümer die offenstehende Terrassentür und verständigten die Polizei. Ersten Erkenntnissen nach ereignete sich die Tat nach Samstagmittag. Zeugen setzen sich mit der Polizei Wolfsburg unter (05361) 46460 in Verbindung. red

