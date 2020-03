„Ich hätte nicht eine Sekunde Angst in Kunduz“

Mehr als 30 Schulen hat der humanitäre Hilfsverein Katachel unter der Bergfelder Vorsitzenden Sybille Schnehage in der nordafghanischen Provinz Kunduz in 25 Jahren schon aus dem Boden gestampft und damit tausenden Kindern Bildung ermöglicht. Im vergangenen Jahr fehlten allerdings die Mittel für einen weiteren Neubau, sodass sich der Verein darauf konzentrierte, seine erste Schule in Katachel zu sanieren. „Sie war sehr runtergekommen,...