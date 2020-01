Skoda-Fahrer in Vorsfelde mit 2,18 Promille unterwegs

In der Nacht zu Sonntag wurde in Vorsfelde ein 56-jähriger Skoda-Fahrer deutlich alkoholisiert aus dem Verkehr gezogen. Das teilte die Polizei am Montag mit. Ein Alkoholtest hatte bei dem aus der Samtgemeinde Velpke stammenden Fahrer 2,18 Promille ergeben. Der 56-Jährige war einer Polizeistreife um 1.15 Uhr auf der Neuhäuser Straße aufgefallen, da er ohne eingeschaltetes Abblendlicht fuhr. Daraufhin wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt, heißt es in der Mitteilung. red

Anmeldung Noch nicht bei der Braunschweiger Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder