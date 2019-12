Vorsfelde. Der Vortrag von Mia Faber überzeugt die Jury am meisten. Als Schulsiegerin dieses Jahrgangs wird sie die Schule beim Stadtentscheid vertreten.

Vorlesewettbewerb in Vorsfelde: Mia Faber beim Stadtentscheid

Die Klassensieger des diesjährigen Vorlesewettbewerbs trafen sich kürzlich im Phoenix- Gymnasium.

Leider habe das Selbstlernzentrum als geeignete Kulisse in diesem Jahr nicht zur Verfügung gestanden, heißt es in einer Mitteilung des Gymnasiums. „Ein der Stadt seit Monaten bekannter Ausfall der Heizung zwang Teilnehmer und Zuschauer zum Umzug in einen Kunstraum.“

Die Jury, bestehend aus den Deutschlehrern der 6. Klassen und Paula Ramm, der Vorjahressiegerin, ermittelte den Schulsieger. Zunächst wurde ein eingeübter Text vorgetragen. Sowohl Mia Faber aus der Klasse 6b als auch Selina Pinneker aus der Klasse 6d wählten einen Ausschnitt aus Cornelia Funkes Fantasybuch „Tintenherz“. Nichts für zarte Gemüter war der Ausschnitt aus J. K. Rowlings „Harry Potter und der Stein der Weisen“, den Finley Boewe aus der Klasse 6a ausgewählt hatte. Marlene Trakis aus der Klasse 6c stellte Janne Nilssons spannende und lustige Erzählung „Luisa – Ich helfe, wo ich kann (ob ihr wollt oder nicht)“ vor.

Nach einer Verschnaufpause ging es dann weiter mit dem Vortragen von ungeübten Texten. Ausgewählt worden waren Ausschnitte aus der Fantasy-Geschichte „Animox – Das Heulen der Wölfe“ von Aimée

Carter, wie die Schule mitteilt.

Insgesamt überzeugte der Vortrag von Mia Faber die Jury am meisten. Als Schulsiegerin dieses Jahrgangs wird sie das Phoenix-Gymnasium nach den Weihnachtsferien beim Stadtentscheid vertreten. red