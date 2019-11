Wohnungseinbruch in Vorsfelde – Täter kommen in der Dämmerung

Unbekannte sind am Montagabend zwischen 17 und 19.50 Uhr in eine Wohnung im Potsdamer Weg in Vorsfelde eingebrochen. Dabei nutzen sie laut Mitteilung der Polizei die früh einsetzende Dunkelheit aus, um ungehindert an den Balkon der im Erdgeschoss gelegenen Wohnung zu gelangen. Nachdem sie den Balkon erklommen hatten, öffneten sie die Balkontür. In der Wohnung durchsuchten sie sämtliche Räume. Was sie erbeuteten und wie hoch der angerichtete Schaden ist, steht noch nicht fest. Zeugen sollen sich bei der Polizei melden: (05361) 46460. red