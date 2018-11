Vorsfelder Weihnachtsmarkt: Es gibt Feuerzangenbowle

Der Vorsfelder Weihnachtsmarkt am Ütschenpaul findet in diesem Jahr von Freitag, 7. Dezember, bis Samstag, 15. Dezember, täglich von 16 bis gegen 21 Uhr statt. „Unser Markt brummt“, heißt es beim Veranstalter. Die Eröffnung werden am 8. Dezember Ortsbürgermeister Günter Lach und der...