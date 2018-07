Nächtlicher Doppeleinsatz für die Feuerwehr Vorsfelde

Die brennende Sitzgelegenheit am Schulzentrum Vorsfelde war zügig gelöscht. Foto: Feuerwehr Vorsfelde

Vorsfelde In der Nacht löschten die Wehrleute eine Sitzgelegenheit am Schulzentrum - und ein hungriger Bewohner im Sudetenweg vergaß sein Essen auf dem Herd.

Gleich zwei Mal musste die Feuerwehr Vorsfelde in der Nacht zum Mittwoch ausrücken. Ein Alarm erreichte die Wehrleute um 1.43 Uhr, Am Schulzentrum Vorsfelde war von einem Anwohner ein Feuer gesichtet worden. Glücklicherweise stellte sich vor Ort heraus, dass es sich nicht um einen Gebäudebrand handelte. Stattdessen stand eine Sitzgelegenheit in Flammen. Nach 45 Minuten hatte die Feuerwehr auch die letzten Glutnester erstickt.

Bereits zuvor - um 0.22 Uhr - schlug im Sudetenweg ein Rauchmelder Alarm. Nachbarn wurden aufmerksam und riefen daraufhin die Feuerwehr. Gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr öffneten die Wehrleute aus Vorsfelde die Wohnungstür - und standen plötzlich im Qualm. Schnell aber gab es Entwarnung: Angebranntes Essen hatte den Rauch verursacht. Der Bewohner was eingeschlafen.