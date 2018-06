Filmnachmittag im Delphin-Kino

Vorsfelde . Die Landfrauen Vorsfelde und Umgebung laden in diesem Jahr zum 10. Kinonachmittag im Delphin-Kino ein. Am Donnerstag, 5. Juli, ist es wieder so weit. Beginn ist mit einem Sektempfang um 14.30 Uhr. Gezeigt wird der Film „Das Leben ist ein Fest“. Erzählt wird die Geschichte des Hochzeitsplaners...