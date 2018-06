Der 13. Vorsfelder Kunstpfad beginnt am Freitag

Auf den 13. Vorsfelder Kunstpfad laden 17 Kunsthandwerker vom Freitag, 15. Juni, bis Sonntag, 17. Juni, alle Interessierten ein. Gezeigt werden in zehn Werkstätten, Ateliers und Gärten alles, was unter den Dächern der Eberstadt geschaffen wurde. Da sind Bilder in Öl...