Erste Hilfe am Hund

Schnell können sich unsere Vierbeiner verletzen. Doch was ist im Ernstfall zu tun? Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) bietet einen Erste-Hilfe-Lehrgang am Hund am Sonntag, 10. Juni, von 9.30 bis 16 Uhr beim Ortsverein Vorsfelde (Amtsstraße 35a) an. Es geht unter anderem um das Erkennen von Krankheiten...