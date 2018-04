Flohmarkt in Vorsfelde

Vorsfelde Ein Flohmarkt rund ums Kind findet am Sonntag, 6. Mai‚ von 10 bis 13 Uhr in der St.-Petrus-Kita, Hermann-Löns-Straße 2, in Vorsfelde statt. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Der Erlös kommt den Kita-Kindern zugute. Anmeldung unter flohmarkt-st.petrus-kita@web.de. Standgebühr: 5 Euro und Kuchen.