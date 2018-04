Netto-Filiale öffnet wieder

Vorsfelde Nach kurzer Umbauphase wird die Netto-Filiale in der Meinstraße 109 in Vorsfelde am Dienstag, 24. April, wieder eröffnet. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Der 716 Quadratmeter große Markt sei nun moderner und entspreche dem aktuellen Netto-Konzept. Mit einem Sortiment von etwa 4000...