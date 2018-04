Gottesdienst für Kinder

Die Ev.-luth. Kirchengemeinde Johannes Vorsfelde lädt am kommenden Samstag, 21. April, von 10 bis 12 Uhr alle Kinder ab 5 Jahren ins Gemeindezentrum in der Schlesierstraße 3 zum Kindergottesdienst ein. Jüngere Kinder sind in Begleitung eines Elternteils eingeladen, teilt die Kirchengemeinde mit.