Versammlung der Jäger

Vorsfelde Zur Generalversammlung lädt die Jagdgenossenschaft Vorsfelde ihre Mitglieder am Samstag, 10. Februar, von 17 Uhr an in die Gaststätte „Goldener Stern“ ein. Vorsitzender Walter Schrader wird den Geschäftsbericht geben. Außerdem geht es um die Verwendung des Jagdgeldes.