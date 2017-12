Petra Hau nahm 30 Kilo ab und will nun andere unterstützen

Bis in die späten Abendstunden brennt das Licht im ehemaligen Damen- und Kindermodegeschäft Giesecke. Am Samstag eröffnet die 44-Jährige hier das erste Weight-Watchers-Center in Vorsfelde. Hau weiß aus eigener Erfahrung, was es heißt, den inneren Schweinehund zu überwinden. ...