Pizza statt Lachs

Wer eine Reise macht, der hat was zu erzählen. Wir waren am Wochenende in Bonn. Schwager und Schwägerin hatten zur Taufe ihres sechs Monate alten Sohnes eingeladen. Wie die beiden das Pfingstwochenende ohne Nervenzusammenbruch überstanden haben, ist mir ein Rätsel. Am Abend vor der Taufe bot meine Schwiegermutter an, Geschirr abzuwaschen. Sie drehte den Wasserhahn auf und wollte nur ganz kurz irgendwas aus dem Garten holen. Dass sie etwas vergessen hatte, merkte sie 20 Minuten später, als das Wasser zentimeterhoch in der Küche und im Wohnzimmer stand und auf die Terrasse schwappte. Zwei Stunden dauerte es, bis das Malheur beseitigt und alles trocken gewischt war. Nach der sehr gelungenen Tauffeier am Tag darauf freuten sich die 25 hungrigen Gäste auf das für 12.30 Uhr bestellte Mittagessen. Nur: Der Caterer kam und kam nicht und war auch telefonisch nicht erreichbar. Nach einer Stunde angespannter Warterei disponierten die Eltern des Täuflings um. Statt des erwarteten Festmenüs mit Hähnchenbrustfilet und Lachs mit Beilagen und Nachtisch gab es – sehr zur Freude der zahlreichen Kinder – Pizza!

=fn?Ibcfo Tjf Gsbhfo pefs Bosfhvohfo@ Tdisfjcfo Tjf bo =tqbo dmbttµ#fnbjm#?nbslvt/lvutdifs Agvolfnfejfo/ef=0tqbo?=0fn?

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de