Bunte Fahrt

Was für eine farbenfrohe Fahrt über die ansonsten in grauer Beton-Tristesse gehaltene Autobahn 2! Und ein eindrucksvoll-fröhliches Signal, dass es in Sachen Corona­ endlich wieder deutlich entspannter besser wird: Als ich Samstag auf der Rückfahrt von meiner alten kölschen Heimat war, hatte ich es schubweise immer wieder mit Kolonnen alter und vor allem in oft knalligen Farben gehaltenen Autos zu tun – die aber auch schon allein ob ihrer Oldtimer-Historie im Vorbeifahren herrlich anzusehen waren. Nebenbei bemerkt alles Volkswagen… Vom jeansblauen Käfer über einen knallroten Typ 3 bis hin zum orange-weißen Bulli war so ziemlich alles auf der Straße. Weil’s mich interessiert hat, hab ich zu Hause kurz gegoogelt, wohin die Reise wohl ging für die alten Schätzchen, die in Grüppchen mit KFZ-Kennzeichen von Duisburg, Unna und anderen Städten unterwegs waren. Nein, Wolfsburg war vermutlich nicht das Ziel. Ich tippe auf Hannover – da fand am Maifeiertag am Sonntag das „MaiKäferTreffen“ statt.

