Danke, Polizei!

Das Fahrrad wurde bei einer Routinekontrolle auf der Autobahn 9 in einem Kleintransporter gefunden.

Kurz vor den Weihnachtsferien schlug der Dieb zu: Vom Fahrradparkplatz direkt vor der Schule klaute er das zwei Jahre alte Mountainbike unseres Sohnes. Auch ein hochwertiges Schloss konnte ihn nicht abschrecken. Unser Elfjähriger war todunglücklich. Das Rad hatten wir abgeschrieben – bis Ende letzter Woche. Da rief ein freundlicher Polizist aus Wolfsburg an. Er informierte uns, dass das Fahrrad jetzt bei einer Routinekontrolle auf der Autobahn 9 bei Bad Dürrenberg, südwestlich von Leipzig, in einem Kleintransporter gefunden wurde – ohne Schloss versteht sich. Lenker, Sattel, Vorderrad und Pedale seien zwar abmontiert, aber wohl nicht beschädigt. Mit einem netten Beamten der Autobahnpolizei Weißenfels vereinbarten wir dann einen Abholtermin. Also fahren wir bald die 220 Kilometer dorthin, laden das Fahrrad auf und machen einen Jungen glücklich.

