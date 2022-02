Am Samstag hatte das Kind von Freunden Geburtstag. Eine Feier fiel flach, die Familie war in Quarantäne. „Eigentlich“, wie der Papa beim Gratulationsanruf einschob, bevor er gestand, dass man nun auf eine nahe gelegene Wiese wolle, damit das Geburtstagskind eines seiner Geschenke ausprobieren konnte. Ganz kurz nur. Am Freitagabend berichtete dagegen eine Freundin beim Restaurantbesuch, dass dies das erste Mal sei, dass sie ohne Maske drinnen sitze. Seit zwei Jahren. Der Kolumnistin und der Dritten am Tisch verschlug es ob so viel Vorsicht die Sprache. Am Sonntag wiederum konnte eine Mitsportlerin gar nicht fassen, dass andere im Laufe des Jahres 2021 schon wieder fröhlich mehrere Reisen unternommen haben. Gespräche, die mir mal wieder zeigten, dass die Corona-Lage für alle gleich ist, die Realitäten aber sehr weit auseinander liegen. Nicht nur, weil die einen ihre Kneipen schließen mussten, während die anderen im Homeoffice saßen. Sondern auch, weil jeder von uns die Regeln auslegt, wie es ihm und seinen Bedürfnissen entspricht. Und glaubt, das müsste so.

