Das war ein Schreck in der Morgenstunde: Als ich am Donnerstag um 8 Uhr die Erich-Netzeband-Straße in Fallersleben entlangfuhr, kreuzte kurz vor der A39-Auffahrt eine Wildschwein-Familie die Fahrbahn. Wie aus dem Nichts schossen Keiler, Bache und mehrere Frischlinge aus dem Gebüsch und verschwanden auf der anderen Seite genauso schnell wieder im Dunkeln. Zum Glück konnte ich rechtzeitig auf die Bremse treten. Schwein gehabt!

