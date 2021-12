Braten satt

Gott sei Dank, Weihnachten ist wieder einmal überstanden, ohne zu platzen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich merke mit jedem Jahr deutlicher, dass der menschliche Organismus nicht dafür gemacht ist, vier Tage am Stück Geflügelbraten zugeführt zu bekommen, und dass er auch nur eine begrenzte Menge an Schokoladenkugeln, Bratapfeleis und Spekulatius verträgt. Egal, wie gut es schmeckt und mit wie viel Liebe es kredenzt wird. Am Abend des zweiten Weihnachtstags musste ich mir erstmal ein paar Käsebrote ohne Butter zu Gemüte führen, um all die ungewohnte Kost zu neutralisieren. Falls Sie an den Feiertagen kulinarisch irgendwie nicht auf Ihre Kosten gekommen sein sollten: Bitte melden Sie sich! Ich hätte hier noch zwei Schoko-Nikoläuse und jede Menge Plätzchen.

