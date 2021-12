Corona-Sprech

Als ich die Tage an einer Rückschau auf das zweite Corona-Jahr saß, war ich erstaunt, wie gefühlt weit weg manche Phasen dieser langen Pandemie schon wieder waren. Inzidenzen von unter 50, sogar unter 10 – wann war das noch gleich? Und das Warten auf Impf-Priorität, um im Impfzentrum einen Termin buchen zu können – uff, ist das lang her. Manches musste ich tatsächlich intensiv nachlesen, es war gedanklich schon fast hinten runtergefallen. Gar nicht schlecht eigentlich, sonst ist dieses ganze Corona-Einerlei zuweilen echt schwer durchzustehen.

Fast ein bisschen amüsiert war ich dann aber, als ich irgendwann darüber zu sinnieren anfing, mit was für Begriffen wir alle uns seit Ausbruch der Pandemie notgedrungen herumschlagen. Sieben-Tage-Inzidenz, Vakzine, Booster-Impfung, Grundimmunisierung, Kohorten-Bildung, FFP2-Masken und Hospitalisierung gehören inzwischen ja fast zu den geläufigeren Wörtern. Was wir wohl vor zwei Jahren zu all den seltsamen Begriffen gesagt hätten, die kurz vor Ausbruch von Corona noch so überhaupt nicht zu unserem Alltagswortschatz gehörten?

