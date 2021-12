1,36 m Glück

Die Pakete und Karten sind verschickt, die Ente liegt im Eisfach, Weihnachten kann kommen. Meine Schwester hat gestern noch schnell angefragt, welche Pullovergröße mir am besten passt, was vielversprechend klingt. Aber eigentlich sind mir die Geschenke herzlich egal. Das schönste Weihnachtsgeschenk aller Zeiten habe ich mir nämlich schon vor zwei Monaten selbst gemacht. Es ist 1,36 Meter groß, ziemlich kugelig und sehr, sehr puschelig. Mein Pony, mit dem ich am ersten Weihnachtag zwischen zwei opulenten Weihnachtsschmäusen einen gemütlichen Ausritt unternehmen kann – wenn die Wetter-App recht behält, vielleicht sogar bei Schnee. Den würde ich mir hiermit vom Christkind wünschen, als Sahnehäubchen auf dem Glück.

