Handy-Check

Mein Entschluss nimmt mehr und mehr Form an – quasi eine Art vorweggenommener guter Vorsatz fürs neue Jahr: Ich muss an den ruhigen Tagen zwischen den Jahren mein Handy mal so richtig auf Vordermann bringen. Apps, Fotos, Kontakte & Co. – alles kommt auf den Prüfstand. Immerhin hab ich das Ding nun schon gut eineinhalb Jahre, fast genau seit Ausbruch der Corona-Pandemie in unseren Breiten. Und ja nun schon festgestellt, dass ich einzelne Corona-Apps wohl oder übel erstmal noch brauchen werde – wenn ich zum Sport, ins Restaurant oder anderswo hin will. Aber es gibt Tage, da kommt das Covid-19-Dashboard vom Robert-Koch-Studio nur verdammt knapp mit seinem digitalen Leben auf meinem privaten Handy davon. Vielleicht sollte ich...?

