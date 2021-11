Markt oder nicht Markt?

Gib dem Kind einen Namen! Man könnte es einen Abbruch des Weihnachtsmarktes nennen. Oder man etikettiert das, was nach dem 2Gplus-Keulenschlag für die Marktbeschicker vom Markt noch übrig sein wird, um und nennt es ein „dezentrales weihnachtliches To-go-Angebot“. Schön ist das alles nicht! Hatte ich mit meiner Schwester am Wochenende doch gerade erst ein paar deftige Leckereien und alkoholische Heißgetränke auf dem Weihnachtsmarkt genossen. Und fand es wie viele andere gut, dass es nicht so ein Geschiebe und Gedränge gab wie vor Corona. Nun also die To-go-Meile. Besser als nichts – ich gehe auch da hin!

=fn?Ibcfo Tjf Gsbhfo pefs Bosfhvohfo@ Tdisfjcfo Tjf bo =tqbo dmbttµ#fnbjm#?=b isfgµ#nbjmup;dmbvejb/dbsjtAgvolfnfejfo/ef#?dmbvejb/dbsjtAgvolfnfejfo/ef=0b?=0tqbo?=0fn?

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de