Gespräche mit unseren beiden Söhnen über die Schule laufen immer sehr ähnlich ab. Wie war’s heute? Gut. Was habt ihr gemacht? Viel. Was gab’s zum Mittagessen? Hab ich vergessen. Alles klar, danke für die Auskunft. Gestern beim Frühstück erzählte unser Zweitklässler plötzlich ungefragt von zwei neuen Lehrerinnen – in Mathe und in Kunst. Beide seien sehr nett. Und wie alt?, fragte ich. Er überlegte kurz und tippte dann auf „irgendwas zwischen 45 und 30“. Mit ernster Miene fügte der Achtjährige hinzu: „Frauen muss man immer 20 Jahre jünger schätzen, dann mögen sie einen.“ Dieser Tipp stamme von seinem Klassenlehrer. „Hör auf deinen Lehrer!“, antwortete ich. Kinder sollen in der Schule ja schließlich nicht nur lesen und schreiben, sondern auch fürs Leben lernen.

