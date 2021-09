Einer zu wenig

Die Pandemie und die sich je nach Inzidenz ändernden Verhaltensregeln sorgen doch immer wieder für kuriose Situationen. Am Samstag trank ich in einem Café einen Kaffee, als zwei ältere Damen dasselbe vorhatten. Was sie nicht hatten: ihre Impfnachweise. Also eine schon, und sie wollte ernsthaft von der Verkäuferin am Bäckereitresen wissen, ob das nicht genüge. Ja doch, klar. Es reicht ja auch, wenn einer seinen Kuchen bezahlt und einer bei der Einreise nach Amerika ein Visum hat. Also: Immer schön an die orangefarbene Pappe denken!

