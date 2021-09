Feiert schön

Für 1286 Mädchen und Jungen beginnt in Wolfsburg heute ein neuer Lebensabschnitt – sie werden Schulkinder. Können Sie sich noch an Ihre Schultüte oder Ihren ersten Schultag erinnern? Ich ehrlich gesagt nicht. Aber zum Glück durften wir die Vorfreude, die Aufregung, den Stolz unserer beiden Söhne miterleben. Das waren zwei außergewöhnliche Tage. Besonders die Einschulung vor einem Jahr unter Pandemie-Bedingungen. Nur wir Eltern durften dabei sein, das Programm war deutlich kürzer als drei Jahre zuvor bei unserem Großen. Am heutigen Samstag erlebt bereits der zweite Jahrgang keine ganz „normale“ Einschulungsfeier. Ich wünsche trotzdem allen Kindern und Eltern, dass sie sich von den ungewöhnlichen Umständen nicht irritieren lassen und diesen Tag in vollen Zügen genießen und feiern können.

