Banger Blick

Sommerferien sind die schönste Zeit des Jahres. Ja, diesen Satz hört man jedes Jahr wieder. Aber noch nie hat er so gestimmt wie im Sommer 2021. Die Auszeit war dringend nötig – vor allem für die Kinder, aber auch für uns Eltern. Erst im Urlaub habe ich gemerkt, wie viel Kraft der wochenlange Spagat im Frühjahr zwischen Homeoffice und Homeschooling gekostet hat. Wie gut tat es, morgens nicht um 6 Uhr aufzustehen, mal in den Tag hinein zu leben, ein Buch zu lesen oder einfach aufs Meer zu gucken. Nun kreisen meine Gedanken schon wieder um den Schulstart am Donnerstag. Und mit Blick auf die stetig steigenden Inzidenzwerte in Wolfsburg wird mir ganz mulmig. Mit einem Wert von 107,4 lag unsere Stadt am Sonntag auf Platz 1 in Niedersachsen. Die Schulen bleiben offen, verspricht ja unser Kultusminister. Hoffentlich hält er sein Wort. Quarantäne-Maßnahmen für einzelne Klassen oder Jahrgänge wird es trotzdem regelmäßig geben, da bin ich mir sicher. Die Akkus sind wieder voll, hoffentlich entleeren sie sich nicht zu schnell.

=fn?Ejtlvujfsfo Tjf bvg Gbdfcppl voufs =tuspoh?Xpmgtcvshfs Obdisjdiufo =0tuspoh?pefs nbjmfo Tjf bo =tuspoh?Nbslvt/LvutdifsAgvolfnfejfo/ef=0tuspoh?=0fn?

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de