Nach dem Regen

Gut ein Jahr ist es her, dass heftiger Starkregen die Heinrich-Nordhoff-Straße in eine Wasserstraße verwandelte und die Grundstücke vieler Wolfsburger flutete. Viel ist in Politik und Verwaltung seitdem über Ursachen, Bekämpfung und deren Grenzen geredet worden. Allerdings sollten auch alle ihre Hausaufgaben machen. Der vorige Sonntag war verregnet – aber wir hatten weder Starkregen noch heftigen Dauerregen. Trotzdem stand wie auf meinem Foto aus dem Schachtweg auch an etlichen anderen Stellen in der Stadt das Wasser, obwohl der Regen zwischenzeitlich aufgehört hatte. Vielleicht gehört auch der Reinigungsturnus für Gullys auf die Agenda.

