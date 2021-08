Lecker Impfung

Der Blick auf die am Montag von der Stadt veröffentlichten aktuellen Impfzahlen verrät, dass es hier durchaus vorangeht mit den Covid-19-Immunisierungen. Aber wie bei so vielem ist noch Luft nach oben ­– auch bei der Art, wie den Menschen der Anti-Corona-Pieks so angenehm wie möglich gemacht wird. Sich beim Einkaufsbummel die Erstimpfung in der City-Galerie oder im DOW abzuholen, ist sicher für viele eine unkomplizierte Möglichkeit. Aber was das Schmackhaft-Machen angeht, ist man uns andernorts klar voraus: Die Angebote von Impf-Frühschoppen, Bratwurst-Impfen & Co. in Bayern, Thüringen und im Sauerland beispielsweise verfehlen ihre Wirkung offenbar nicht. Und bei meinem Heimatbesuch am Wochenende erfuhr ich von meinen Neffen, dass die erste Impf-Party für junge Menschen in Köln – veranstaltet von der Stadt mit einem Hotel – offenbar durchaus ein Thema war für welche, die bisher keine Impfung hatten. Ich hätte da so eine jahreszeitlich passende Idee vor dem zweiten Corona-Herbst: ein „Oktoberfest light“ – mit der Option zur Impfung.

