Wunschliste

„Auf in die Nacht der Wünsche – und Daumen drücken, dass der Himmel über Wolfsburg am Donnerstagabend möglichst klar ist...“

Wenn Sternschnuppen über den nächtlichen Himmel sausen, schicken nicht nur Romantiker heimlich ihre Wünsche gen Himmel. Wer davon viele hat, sollte diesen Donnerstag lange wach bleiben: Hunderte Sternschnuppen ziehen zum Höhepunkt des Perseiden-Sternschnuppen-Regens in der Nacht zum Freitag pro Stunde über den Himmel. Eileen Pollex vom Planetarium gab unserem Reporter kurz vor der großen Sternschnuppen-Nacht Tipps, um möglichst viele Sternschnuppen am Firmament zu entdecken. Ein paar Wünsche stehen schon auf meiner imaginären Liste. Die bleiben natürlich aber streng geheim, das ist klar! Also auf in die Nacht der Wünsche – und Daumen drücken, dass der Himmel über Wolfsburg am Donnerstagabend möglichst klar ist...

