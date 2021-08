Sekt und Saft kaltstellen

Darauf warten nicht nur die Detmeroder und Westhagener sehnlichst – dass die neue Brücke über die Braunschweiger Straße, die die beiden Stadtteile dann nach sechs Jahren wieder verbinden wird, endlich fertig wird. Wobei ein Jahr Bauzeit ja beinahe ein Klacks ist gegen die langen Planungen, politischen Beratungen und Förderantrag-Stellungen. Wen wundert’s, dass da irgendwann die Nerven bei so manchem blank lagen und Gerüchte um eine längerfristige Verschiebung des Brückenschlags die Runde machten... Spektakulär war jedenfalls nicht nur der abrupte Abriss zu nächtlicher Stunde, sondern auch die Gestaltung der neuen Überführung kann sich sehen lassen. Okay, Beton – aber Brezelfenster-Optik, das hat was. Ob wohl auch die Menschen aus dem Lebenshilfe-Wohnheim in Detmerode und die Schülerschaft der Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule in Westhagen zum Feiern kommen werden und Sekt und

O-Saft schon kaltgestellt haben?

