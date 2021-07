Jugendlicher Leichtsinn, Testosteronüberschuss – wenn ich in der Zeitung oder im echten Leben sehe, was meist junge Männer mit schnellen Autos anstellen, habe ich mir bislang so dies und das gedacht. Nur nicht: Die Autos sind einfach zu gut! Das weiß ich seit Dienstag, als ich aus nicht weiter interessanten Gründen eher unfreiwillig in den Genuss kam, einen halben Tag lang am Steuer eines recht sportlichen Konzernfahrzeugs durch die Gegend zu brausen. Es war entlarvend. In kürzester Zeit erwischte ich mich bei allen Fahrmanövern, die ich eher peinlich finde: Losrasen bei Grün, extremes Beschleunigen auf der Bundesstraße, rechts an anderen Verkehrsteilnehmern vorbeiziehen (nur einmal). Einmal ging es so schnell, dass bei 70 noch der zweite Gang drin war. Ich konnte mich buchstäblich nicht bremsen. Es machte einfach zu viel Spaß! Beim Autofahren ist es also wie mit der Witterung: Es gibt kein falsches Wetter, nur falsche Kleidung. Und es gibt keine Schleicher, nur falsche Autos. Vielleicht wäre für das Führen der sportlicheren Modelle aber ein Wesenstest angebracht.

