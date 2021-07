Nordrhein-Westfalen versinkt in Wasser und Schlamm, der Jetstream schwächelt, Delta klopft an die Tür, die Corona-Inzidenzen steigen, Oberbürgermeister betteln das Land um Geld zur finanziellen Bewältigung der Pandemie an und stoßen auf taube Ohren. Im Augenblick muss man ein ziemlicher Optimist sein, um die Hoffnung zu hegen, dass sich unser liebgewonnener deutscher Lebensstil auch nur über die nächsten zehn Jahre retten lässt. Wie schön, wenn man da wenigstens aus der städtischen Gesundheitsstatistik Erfreuliches herauslesen kann. Sie zeigte am Montag, dass mit vier Ausnahmen alle bislang an Corona verstorbenen Wolfsburger älter als 65 Jahre waren und sich in in dieser Altersklasse in der letzten Woche kein einziger Wolfsburger mit dem Virus angesteckt hat. Immerhin scheint also die Impfung zu halten, was sie verspricht. Immerhin ein Funke Hoffnung.

