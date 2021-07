Gerade habe ich ein Buch gelesen, dessen Autor auf gerade einmal 200 Seiten so viele verblüffende Fakten über Meerestiere und so viele originelle Gedanken aneinander reiht, dass man am Ende gleich noch einmal von vorne anfangen möchte. Unter anderem erwähnt er die Theorie, dass der Mensch sich anders entwickelte als die Affen, weil er im Laufe der Evolution eine Phase im Wasser durchmachte. Ja, die Wasseraffen-Theorie klingt etwas abenteuerlich und sie hat sich in den letzten 60 Jahren nicht durchgesetzt, aber die Schwimmhäute zwischen meinen Daumen und Zeigefingern und die unwiderstehliche Anziehungskraft, die Wasser auf mich ausübt, bringen mich ins Grübeln. Vielleicht stammen ja auch nur meine Vorfahren direkt aus den Sümpfen? Denn egal ob Freibad, Meer, Teich, See, Fluss oder Kanal – wenn es auch nur halbwegs sauber aussieht, muss ich da rein. Wie dem auch sei: Wenn Sie gedanklich aus dem Vollen schöpfen wollen, lesen Sie „Die Eloquenz der Sardine“ von Bill François. Danach werden Sie nicht nur Fische mit anderen Augen sehen.

