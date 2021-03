Den grünen Daumen in unserer Familie hat eindeutig meine Frau. Meine beiden Söhne und ich freuen uns vor allem dann, wenn der Rasen schön grün und saftig ist. Dann macht das Bolzen im Garten noch mehr Spaß. Ja, ich gebe es zu: Ich habe schon so meine Schwierigkeiten, Krokusse, Schneeglöckchen, Narzissen und Tulpen zu unterscheiden. Umso aufmerksamer werde ich unsere neue Gartenserie lesen, die wir mit der heutigen Ausgabe starten. Mit der Serie „Grünes Wolfsburg“ möchten wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, auf den Frühling einstimmen. Auf das Gefühl von Sonne, frischer Luft, Pflanzen in den buntesten Farben und mit den verschiedensten Gerüchen. Die vergangenen Wochen mit den coronabedingten Einschränkungen und dem extremen Wintereinbruch haben uns allen viel abverlangt. Nun, mit steigenden Temperaturen, verbringen wir endlich wieder mehr Zeit draußen. Im Wald, im Park, aber vor allem auch auf dem heimischen Balkon, im Garten oder in der Heimatscholle des Kleingartenvereins. In loser Reihenfolge präsentieren wir Ihnen Geschichten und Bilder aus unserem grünen Wolfsburg und geben Ihnen Tipps und Anregungen. Wir freuen uns auch über Ihre Rückmeldungen. Was interessiert Sie rund um das Thema Garten? Welcher Frage soll die Redaktion nachgehen? Sie sind begeisterter Gärtner? Gerne kommen wir Sie in Ihrem (Klein)Garten besuchen und berichten darüber, wie sich Ihr Refugium im Laufe des Jahres verändert. Schreiben Sie uns einfach an die Adresse redaktion.wolfsburg@

funkemedien.de.

=fn?Ejtlvujfsfo Tjf bvg Gbdfcppl voufs =tuspoh?Xpmgtcvshfs Obdisjdiufo =0tuspoh?pefs nbjmfo Tjf bo =tuspoh?nbslvt/lvutdifsAgvolfnfejfo/ef=0tuspoh?=0fn?