Seit unser Katzenmädchen es altersbedingt inzwischen etwas ruhiger angehen lässt als in den ersten Jahren ihrer jagdlichen Sturm- und Drangzeit, habe ich wieder angefangen, im heimischen Garten die Vögel zu füttern. Denen kam das insbesondere bei Schnee und Eis im Februar sehr recht, sie haben ordentlich Körner & Co. schnabuliert. Nur die Meisenknödel waren nicht so richtig angesagt. Beim Futter-Nachkaufen für Hund, Katze und Vögel entdeckte ich dann dieser Tage eine Art Tresor für die Futterkugeln. Bei dem die Meisenknödel ohne Plastiknetz im Trio eingelegt werden. Was nicht nur Plastik vermeidet, sondern auch verhindern soll, dass sich die Vögel in den Netzen verfangen. Testweise kaufte ich ein Exemplar und hängte es in die Zierkirsche. Nach nicht einmal einer Woche war der zylinderförmige Knödel-Käfig restlos leergepickt. Während die Piepmätze die Kugel im Netz immer noch links hängen lassen. Tja, inzwischen hängt noch ein zweiter Kugelkäfig. An dem sich sogar die Stare zu schaffen machen. Nur die Krähen gucken nun in die Röhre.

