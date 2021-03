Endlich geht etwas! In der vergangenen Woche konnte ich meine Mutter ins Impfzentrum begleiten. Meine Schwestern und sie sind nun alle geimpft. Viele Freundinnen haben demnächst einen Termin, weil sie Berufsgruppen angehören, die aus der zweiten in die erste Prioritätengruppe aufgestiegen sind. So langsam glaube ich, dass „Impfneid“ Chancen hat, das Wort oder Unwort des Jahres 2021 zu werden. Oder male nur ich mir aus, wie demnächst die halbe Familie fröhlich lachend auf einer Restaurantterrasse sitzt und die Freundinnen mit einem Cocktail auf ihr Wiedersehen in der Lieblingsbar anstoßen, während man selbst immer noch Sport auf dem Wohnzimmerboden macht? Nein, im Ernst: Es sei natürlich allen gegönnt. Corona-Geimpfte sollten ganz schnell die Möglichkeit erhalten, wieder auswärts zu schnabulieren, zu saunieren und sich auf anderen Wegen zu amüsieren. Auch wenn andere noch ein bisschen darauf warten müssen.

