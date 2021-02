Beim Schreiben dieser Zeilen sehe ich mich mal wieder bestätigt. Seit dem erneuten Wintereinbruch kann ich mich über Bewegungsmangel im Homeoffice nicht beschweren. Ich schaue gerade aus dem Fenster – und es schneit mal wieder! Seit ein paar Tagen hab ich eine neue Sportart und sogar ein neues Sportgerät. Denn beim Schneeschippen vor zwei Wochen, als die ersten fetten Flocken fielen, war mein altersschwacher Schneeschieber abgebrochen. Also vorigen Samstag schnell einen neuen gekauft – und seitdem hab ich täglich ordentlich Bewegung. Nach dem Schneesturm am Sonntag konnte ich die Zahl der Sätze und Wiederholungen zwar etwas runterfahren. Aber ein Ende ist nicht in Sicht. Dazu kommt das morgendliche Schneestapfen auf der Hunderunde im tief verschneiten Wald. 30 Zentimeter Schneehöhe hatte ich am Mittwoch im heimischen Garten gemessen. Ich denke, am Donnerstag lohnt sich eine neue Messung.

=fn?Ejtlvujfsfo Tjf bvg Gbdfcppl voufs =tuspoh?Xpmgtcvshfs Obdisjdiufo=0tuspoh? pefs nbjmfo Tjf bo =tuspoh?dmbvejb/dbsjtAc{w/ef=0tuspoh?=0fn?