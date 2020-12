Distribuwas?

Kennen Sie den Unterschied zwischen dem Kommutativ-, dem Assoziativ- und dem Distributivgesetz? Wenn ja, sind Sie wahrscheinlich Mathelehrer. Wenn nicht, geht es Ihnen wie mir. Meine Schulzeit liegt einfach zu lange zurück, als dass ich mich an die Definition der Rechengesetze noch erinnern könnte. Außerdem war ich in Mathe nie eine große Leuchte, aber das ist eine andere Geschichte. Zwei im Homeoffice arbeitende Eltern, die nebenbei einen Erst- und einen Fünftklässler zu Hause unterrichten sollen, es gibt schönere Dinge, die ich mir vorstellen kann – eine Wurzelbehandlung, zum Beispiel. Zum Glück sind nach drei Tagen der Heimbeschulung erst einmal Ferien. Und an den bevorstehenden Wechselunterricht im Januar will ich heute noch gar nicht denken. Vielleicht liegt ja ein Päckchen mit extra starken Nerven unterm Weihnachtsbaum.

