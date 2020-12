Überraschung

Wie von Wichtelhand hingen am Dienstagmorgen zwei selbst befüllte Adventskalender an den Zimmertüren meiner Söhne. Um kurz vor 6 Uhr hörte ich die Beiden schon über den Flur tapern, um zu schauen, ob die 24 Päckchen beim Bruder größer oder kleiner ausgefallen sind und was dieser bekommen hat. Immer wieder schön zu beobachten, diese Aufregung und Vorfreude bei den Kindern auf die Advents- und Weihnachtszeit. Meine Frau überraschte aber nicht nur unseren Nachwuchs, sondern auch mich. Ich öffne nun täglich ein Türchen im Support-Kalender des Amsel Kaffees. Der Erlös aus der Aktion ist für die teilnehmenden Gastronomien und Kultureinrichtungen aus Wolfsburg sowie für den Wolfsburger Serviceclub Round Table 54 bestimmt. Zu gewinnen gibt es Gutscheine, Übernachtungen oder Eintrittskarten. Eine tolle Idee!

