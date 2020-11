Von einem Autonarren bin ich weit entfernt, aber ganz egal ist mir mein Auto auch nicht: Meine Auswahl orientierte sich allerdings bis dato, mal abgesehen von Preis und Leistung, am meisten an ästhetischen Charakteristika. Und da ist und bleibt bis heute unerreicht: der Käfer. Aber in seiner Nachfolge auch der Beetle. Und auch wenn ich mit meinem derzeitigen T-Roc – was Größe (insbesondere des Kofferraums), Bequemlichkeit und auch Aussehen angehen – zufrieden bin, vermisse ich doch immer wieder die knuffige, niedliche, fröhliche Ausstrahlung meiner zwei Beetles davor – und das Gefühl, irgendwie kein Allerweltsauto zu fahren. Für mich war der Beetle ein bisschen auch ein Lebensgefühl, das in meine Welt einfach rundum passte. Insofern geht wirklich mein Herz auf bei der Auftaktgeschichte zu unserer neuen Serie auf der Werksseite: „Kittlers Kultkisten“: Was für ein wahrlich zauberhaft-uriges Gefährt, dieser „Wedding Beetle“. Hoffentlich können die Menschen in 50 Jahren auch staunend und lächelnd auf so originelle Erinnerungsstücke zurückblicken...

