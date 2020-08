Schulstart

Kinder in den Sommerferien vor Sonnenuntergang ins Bett zu verfrachten, ist ja nahezu unmöglich. Zum Glück hat am Montag für unsere beiden Jungs die Schule und damit der Alltag begonnen. Nach den Einschulungen am Freitag und Samstag geht der Große nun in die 5. und der Kleine in die 1. Klasse. Entsprechend groß war die Aufregung am Montagmorgen im Hause Kutscher. Deutlich vor dem Weckerklingeln standen beide Jungs auf der Matte. Anziehen, frühstücken, Zähne putzen – alles lief wie am Schnürchen. Die Schulranzen wurden noch einmal sorgfältig auf Vollständigkeit überprüft. Überpünktlich brachen beide zur Schule auf. Am Nachmittag erkundigte ich mich dann bei unserem Sechsjährigen. Wie war dein erster Schultag? Gut. Was habt ihr gemacht? Viel. Was gab es zu essen? Gutes. Danke fürs Gespräch, mein Sohn.

